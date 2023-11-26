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باحث اقتصادي أجاب عن السؤال

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي، متى يمكن بيع الأسهم ومتى يكون من الأفضل شراؤها.

وقال الهندي خلال حلقة اليوم من برنامج يا هلا على روتانا خليجية: “هذا سؤال جوهري، كل العالم والاقتصاديين يبحثون عن إجابة هذا السؤال”.

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شراء الأسهم

وتابع: “إذا تأخذ أرباح من الشركة اشترِ ولا تبيع، لأن في هذه الحالة أنت مستثمر لا تحتاج سعر السوق الذي يتحرك في السوق، هذا يحتاجه مضارب”.

وأضاف: “الشخص إذا يريد يكون مرة مستثمر ومرة مضارب، فإذا كانت الأسعار مرتفعة وممتازة يبيع لأنه يكون رابح، وإذا كانت الأسعار نازلة وممتازة للشراء والسعر العادل للشركة بناء على الأصول الموجودة في الشركة، فإذا صارت فوق سعرها العادل بكثير فيمكن ينزل سعرها العادل ويكون هناك ضغوط بيع عليها، وإذا صارت تحت أداء سعرها العادل يمكن ترفع”.

 

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