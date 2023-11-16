زيادة عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية العالميين بالسعودية إلى 6 الطريقة الأنسب لعمل قدر الضغط الكهربائي مجلس الأمن يمرر قرارًا يدعو لـ هدن إنسانية في غزة فوائد المشي 100 خطوة إلى الوراء وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مؤسسة مسك أهم الملفات المطروحة على طاولة بايدن وشي أنظار العالم تترقب تصويت مجلس الأمن على فرض هدنة عاجلة في غزة وظائف شاغرة للجنسين بشركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية موسم الرياض يستضيف نزال اليوم الحاسم لأبطال العالم في الملاكمة 23 ديسمبر
وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.
مشروع القرار خفف لغة القرار من “الطلب” إلى “الدعوة”.
كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى”.
يدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة “لعدد كافٍ من الأيام” من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين. ويقول: إن الهدن يجب أيضًا أن تسمح بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة.
وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.