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للسماح بوصول المساعدات

مجلس الأمن يمرر قرارًا يدعو لـ هدن إنسانية في غزة

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
مجلس الأمن يمرر قرارًا يدعو لـ هدن إنسانية في غزة
المواطن - فريق التحرير

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وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

مشروع القرار خفف لغة القرار من “الطلب” إلى “الدعوة”.

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تخفيف المطالب

كما خفف من المطالبة إلى الدعوة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى”.

يدعو القرار لهدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة “لعدد كافٍ من الأيام” من أجل وصول دون عراقيل من الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى لتوصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين. ويقول: إن الهدن يجب أيضًا أن تسمح بإصلاح البنية التحتية الضرورية وأن تمكن من تنفيذ جهود الإنقاذ والانتشال العاجلة.

وكانت مالطا التي قدمت مشروع القرار، قد دعت للتصويت بعد مفاوضات مطولة.

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