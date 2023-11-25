محافظ الأحساء يرعى حفل افتتاح ملعب نادي الفتح الجديد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، اُفتتح ” السبت 25 نوفمبر 2023 ” ، ملعب نادي الفتح الجديد، وجاءت الرعاية من خلال تشريف سموه لحفل الافتتاح الذي أقيم قبل مباراة نادي الفتح أمام نظيره الفيحاء، في إطار الجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتندرج رعاية سموّه لاحتفالية تدشين الملعب الجديد لنادي الفتح، ضمن دعم سموّه لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، وهو ما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لرفع مستوى الأداء الرياضي على مستوى المحافظة، الذي يعد ركيزة مهمة لتحسين جودة الحياة، وتعزيز موقع الأحساء كوجهة رياضية وطنية وعالمية، وبخاصة عبر كرة القدم التي تستقطب أكبر نسبة من الجماهير من مختلف الأعمار.

ملعب الفتح استضاف لقاء السعودية وباكستان

وثمَّن سموّه الدعم السخي والكريم الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة في جميع المجالات، كما ثمَّن الجهد الكبير المبذول من إدارات النادي المتعاقبة في تطوير ملعب النادي، الذي أصبح إحدى المنشآت الرياضية الحيوية على مستوى محافظة الأحساء، ما جعله يستقبل أولى مباريات المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، أمام نظيره الباكستاني.

هذا وشهدت منشآت الملعب تجديدًا بالكامل، حيث تطورت السعة المقعدية للملعب لتصل إلى 12000 مقعدًا مرقمًا بطريقة احترافية ومُصممة على أعلى مواصفات، إضافة إلى المنشآت الخدمية الخاصة بالملعب مثل (غرف الملابس، ومكاتب البث المباشر، والمسجد، والمواقف، ودورات المياه).

وشهد حفل الافتتاح حضورًا استثنائيًا ملأ أرجاء الملعب، كما اشتمل على عددٍ من الفقرات المميزة، من بينها تدشين أغنية النادي الرسمية، ومسيرة استعراضية عالمية، وعروض الليزر التي أشعلت الحماس بين الجماهير، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية المُقدمة من نادي الفتح للجماهير، وسط حضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية في الوسط الرياضي، وعدد كبير من لاعبي النادي السابقين.