محافظ الحريق يفعّل حملة “اعتناء” والأمر بالمعروف تشارك في معرض تابع للكلية التقنية

فعّل محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، برامج حملة “اعتناء” في مكتبه، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ محمد بن صالح آل موسى، والتي تساهم في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة.

حملة “اعتناء”

من جانبها شاركت هيئة المحافظة بنشر محتوى الحملة في معرض “مشاريع التخرج” التابع للكلية التقنية.