محافظ الحريق يفعّل حملة “اعتناء” والأمر بالمعروف تشارك في معرض تابع للكلية التقنية طيران الرياض تستعد لطلب 100 طائرة بوينغ ماكس في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة رصد 59 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال أكتوبر لقطات لتدفق سيول وادي الفرع جنوب المدينة المنورة 5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول سال السعودية تعلن توزيع 19% أرباحاً مرحلية واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل وظائف أكاديمية شاغرة بـ جامعة نجران موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة
فعّل محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، برامج حملة “اعتناء” في مكتبه، بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، الشيخ محمد بن صالح آل موسى، والتي تساهم في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة.
من جانبها شاركت هيئة المحافظة بنشر محتوى الحملة في معرض “مشاريع التخرج” التابع للكلية التقنية.