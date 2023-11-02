محاولات لتخفيف عقوبة إيقاف بوغبا

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يحاول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، الفرنسي الدولي بول بوغبا، إيجاد حل من أجل إنقاذ مسيرته، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.
وكان بوغبا، قد اختِير بشكل عشوائي لاختبار تحليل المنشطات بعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، لتظهر النتائج مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.
وأكدت تقارير أن النجم الفرنسي، يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 4 أعوام، والتي تُهدد أيضًا بفسخ تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.
وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، إلى أن القضية ستباشر من قبل السلطات المحلية، ولن يتم التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية.
وذكرت الصحيفة الإيطالية: “عقوبة إيقاف بوغبا ستعلن في غضون 10 أيام، وسيكون أمام اللاعب الفرنسي 20 يومًا للاتفاق مع هيئة مكافحة المنشطات حول عقوبة مخففة”.
وأضافت “لاجازيتا ديلو سبورت”: “النجم الفرنسي يواجه عقوبة الإيقاف 4 أعوام، وهناك مساعٍ للتوصل لاتفاق ودي بشأن تقليص العقوبة إلى عامين، وفي حال فشل الاتفاق الودي، سيخضع لجلسة استماع أخرى بعد 40 يومًا”.
وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإيطالية: “هناك احتمال ضعيف للغاية بأن يفلت بوغبا من الأزمة بإيقاف 3 أشهر فقط، إذا أثبت أن تعاطيه العقار المنشط لم يكن مقصودًا”.