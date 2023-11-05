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ضمن منافسات دوري روشن

محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرياض

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرياض
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على تشكيل الأهلي ضد الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة منذ البداية.

مباراة الأهلي ضد الرياض

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرياض، عند التاسعة مساء يوم الأحد، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

مباراة الأهلي ضد الرياض
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

محرز وفيرمينو يقودان الهجوم

ويفقد ماتياس يايسله، عددًا من اللاعبين في مباراة الأهلي ضد الرياض اليوم، وفي مقدمتهم؛ الإيفواري فرانك كيسيه بسبب الإصابة، ويتوقع أن يدفع بعلي الأسمري بدلًا منه، والثنائي روجر إيبانيز وعبدالباسط هندي، بسبب الإيقاف.

فرانك كيسيه
كيسيه – المصدر @SPL

ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، فهد حمد، ريان حامد، بسام الحريجي، محمد المجحد، علي الأسمري، آلان سانت ماكسيمان، جابرييل فيجا، رياض محرز وروبرتو فيرمينو.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

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