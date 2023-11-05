محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرياض

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استقر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، على تشكيل الأهلي ضد الرياض، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث سيدفع بالقوة الضاربة منذ البداية.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الرياض، عند التاسعة مساء يوم الأحد، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.
ويفقد ماتياس يايسله، عددًا من اللاعبين في مباراة الأهلي ضد الرياض اليوم، وفي مقدمتهم؛ الإيفواري فرانك كيسيه بسبب الإصابة، ويتوقع أن يدفع بعلي الأسمري بدلًا منه، والثنائي روجر إيبانيز وعبدالباسط هندي، بسبب الإيقاف.
ويتوقع أن يبدأ الراقي مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، عبدالله العمار، فهد حمد، ريان حامد، بسام الحريجي، محمد المجحد، علي الأسمري، آلان سانت ماكسيمان، جابرييل فيجا، رياض محرز وروبرتو فيرمينو.