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محمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
محمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي.

وقدَّم الدكتور محمد بن أحمد الخضيري شكره وتقديره لرئيس الشؤون الدينية، على هذه الثقة الغالية، وإتاحة الفرصة له للتشرف بخدمة رسالة المسجد النبوي الدينية، وإثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم.

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تشريف وتكليف

واعتبر أن قرار رئيس الشؤون الدينية تشريف وتكليف؛ يجعل المسؤولية مضاعفة، ويحتم تكثيف الجهود، وبذل المزيد من الحرص والمتابعة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الكريمة لخدمة رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وخدمة زائريه وإثراء تجربتهم دينيًّا، مؤكدًا حرص وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي؛ على المرتكزات الدينية الوسطية؛ بما يواكب الإستراتيجية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية، وتعظيم رسالة المسجد النبوي عالميًّا.

الجدير بالذكر أن فضيلة الدكتور محمد الخضيري حاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، في تخصص أصول الفقه، ولديه خبرة وحنكة إدارية عريضة؛ بوَّأته تسنم العديد من المناصب الإدارية، وآخرها: وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

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