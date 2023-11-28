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بعد الفوز بتنظيم إكسبو 2030

محمد بن راشد يهنئ السعودية: نبارك لعاصمة الخير والمجد للرياض الحبيبة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
محمد بن راشد يهنئ السعودية: نبارك لعاصمة الخير والمجد للرياض الحبيبة
المواطن - فريق التحرير

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هنأ نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، السعودية بمناسبة فوز العاصمة الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030.

نبارك لعاصمة الخير والمجد

وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على منصة “إكس”: “نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030.. فرحة الشعب السعودي فرحتنا.. ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا.. ألف مبروك للسعودية”.

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وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.

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