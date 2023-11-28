محمد بن راشد يهنئ السعودية: نبارك لعاصمة الخير والمجد للرياض الحبيبة

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية السفير الأمريكي: تهانينا للرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030 مالكوم يُحرز الهدف الأول لـ الهلال وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 12 وظيفة شاغرة لدى التركي القابضة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بفروع نوماك في 3 مدن وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية فيصل بن فرحان: سنقدم إكسبو مميزًا سيغير معادلة المعرض الدولية
هنأ نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، السعودية بمناسبة فوز العاصمة الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على منصة “إكس”: “نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030.. فرحة الشعب السعودي فرحتنا.. ونجاحهم نجاحنا.. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا.. ألف مبروك للسعودية”.
وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.