محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034

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عبر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن سعادته باستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم.
وقال الشيخ محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034، بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن أمس أن المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة مونديال كأس العالم 2034م.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة, وبمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وأوضح “الفيفا”، في بيان له، كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلاً عن عملية تقييم لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدول المنظمة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الرابع من عام 2024.