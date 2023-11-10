ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار دولار

أعلن ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 أعوام.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة السعودية الأفريقية في الرياض اليوم أن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية مشيرًا إلى أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة.

وأكد ولي العهد أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، كما تحرص المملكة على دعم حلول مبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية وتؤكد حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية.

من جهة أخرى أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إدانة المملكة للعدوان الإسرائيلي على غزة والتهجير القسري لأهالي القطاع.

وأضاف أن المملكة والدول الأفريقية تحرص على تعزيز السلام في دول العالم أجمع ومن هذا المنطق ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.

كما رحب ولي العهد باستئناف مباحثات جدة بين ممثلي طرفي النزاع في السودان للحفاظ على وحدة الشعب السوداني.