مراد باتنا يواصل التألق مع الفتح حكام مباراتي الهلال ضد التعاون والاتحاد مع أبها محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض ولي العهد يعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا بقيمة تتجاوز مليار دولار الدبابات الإسرائيلية تحاصر 4 مستشفيات وسط غزة توافد قادة الدول المشاركين في القمة السعودية الإفريقية على مقر انعقادها الفوز شعار الهلال ضد التعاون في ملعب الدرة كريستيان تيو يقترب من مغادرة الفتح استبعاد السكر والحلويات بالكامل قد يؤدي للوفاة رياض محرز يخطف صدارة قائمة صناعة الأهداف
أكد ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تهدف لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة تسهم في استشراف المستقبل.
وكان ولي العهد قد كشف في كلمته في افتتاح القمة السعودية الأفريقية في الرياض اليوم عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 أعوام.
وأضاف أن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية مشيرًا إلى أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة.
وأكد ولي العهد أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، كما تحرص المملكة على دعم حلول مبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية وتؤكد حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية.