محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض

أكد ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تهدف لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة تسهم في استشراف المستقبل.

وكان ولي العهد قد كشف في كلمته في افتتاح القمة السعودية الأفريقية في الرياض اليوم عن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 أعوام.

وأضاف أن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية مشيرًا إلى أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة.

وأكد ولي العهد أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، كما تحرص المملكة على دعم حلول مبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية وتؤكد حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية.