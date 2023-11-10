محمد صلاح الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر

واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ليحصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أكتوبر، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات، بواقع ثنائية في شباك فريقي برايتون وإيفرتون، وهدف ضد نوتنجهام فورست.

وخاض محمد صلاح، 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تسجيل 10 أهداف، ويطمح لمواصلة تألقه وتسجيل مزيد من الأهداف خلال الفترة المقبلة.

وكان يُنافس محمد صلاح على الجائزة، كل من؛ نجم آرسنال، ديكلان رايس، نجم وولفرهامبتون، البرتغالي بيدرو نيتو، مهاجم برينتفورد، الكاميروني مبيمو، وثنائي أستون فيلا، الأرجنتيني كريستيان روميرو والبرازيلي دوجلاس لويز.

ليفربول يستعد لمواجهة برينتفورد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة برينتفورد على ملعب “أنفيلد”، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.