Icon

القمة السعودية الأفريقية تعكس رغبة القيادة في تطوير الشراكات الدولية Icon اختبارات الفصل الدراسي الأول تبدأ الأحد Icon محمد صلاح الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الفيحاء Icon سببان يُقربان هالاند من ريال مدريد Icon خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن Icon تاليسكا الأعلى تقييمًا بالجولة الرابعة في آسيا Icon 900 خدمة إرشادية في ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023 Icon جوازات المدينة تعيد باكستانيين حاولا تزوير سماتهما الحيوية Icon التعاون يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي أمام الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه اللافت مع ليفربول

محمد صلاح الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
محمد صلاح الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل النجم المصري الدولي محمد صلاح، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ليحصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يحصد جائزة الأفضل

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أكتوبر، بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات، بواقع ثنائية في شباك فريقي برايتون وإيفرتون، وهدف ضد نوتنجهام فورست.

قد يهمّك أيضاً
الرائد يبحث عن فوز غائب من 8 جولات

الرائد يبحث عن فوز غائب من 8 جولات

الشورى يطالب وزارة الاستثمار بمراجعة شروط الترخيص للشركات الأجنبية

الشورى يطالب وزارة الاستثمار بمراجعة شروط الترخيص للشركات الأجنبية

محمد صلاح
صلاح يجمل الجائزة – المصدر @LFC

وخاض محمد صلاح، 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تسجيل 10 أهداف، ويطمح لمواصلة تألقه وتسجيل مزيد من الأهداف خلال الفترة المقبلة.

وكان يُنافس محمد صلاح على الجائزة، كل من؛ نجم آرسنال، ديكلان رايس، نجم وولفرهامبتون، البرتغالي بيدرو نيتو، مهاجم برينتفورد، الكاميروني مبيمو، وثنائي أستون فيلا، الأرجنتيني كريستيان روميرو والبرازيلي دوجلاس لويز.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC_Arabic

ليفربول يستعد لمواجهة برينتفورد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة برينتفورد على ملعب “أنفيلد”، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

ليفربول في الدوري الأوروبي
لاعبو الفريق – المصدر @LFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات
السعودية اليوم

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز
الرياضة

فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن...

الرياضة
هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي العالم
العالم

هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي...

العالم
نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي
الرياضة

نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي

الرياضة
بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص بعض المركبات
السعودية اليوم

بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف
التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين
آخر الاخبار

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

آخر الاخبار
في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال
الترفيه

في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر...

الترفيه