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بعد تسجيله رباعية ضد جيبوتي

محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر بتصفيات كأس العالم

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر بتصفيات كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم محمد صلاح، تألقه اللافت مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، وقاده لتحقيق فوز عريض أمام نظيره الجيبوتي.

تألق محمد صلاح

وشارك محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة مصر ضد جيبوتي، ونجح في تسجيل 4 أهداف، ليكون هذا أول سوبر هاتريك في مسيرته الدولية مع الفراعنة.

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محمد صلاح
صلاح

وسبق أن سجل صلاح، هاتريك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره الزيمبابوي في عام 2013، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، عندما فاز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفًا، ليتفوق على نجم الفراعنة والأهلي السابق، محمد أبو تريكة صاحب الـ14 هدفًا.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @EFA

فوز منتخب مصر ضد جيبوتي

ولعب منتخب مصر ضد جيبوتي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وانتهت المباراة بتحقيق الفراعنة لفوز كبير بنتيجة 6/ 0.

منتخب مصر
لاعبو المنتخب – المصدر @EFA

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