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ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال

محمد صلاح يقود منتخب مصر لاكتساح جيبوتي بسداسية

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
محمد صلاح يقود منتخب مصر لاكتساح جيبوتي بسداسية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بفوز الفراعنة بنتيجة 6/ 0.

ثنائية لمحمد صلاح

وبدأت مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع، وسط سيطرة كاملة من لاعبي الفراعنة، وانطلق عمر مرموش بهجمة، ثم أبعد الدفاع رأسية لمحمد عبدالمنعم.

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وتألق الحارس وأبعد تسديدة محمد النني، قبل أن ينجح محمد صلاح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17، وسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني عند الدقيقة 22، من ركلة جزاء بعد عرقلة عمر كمال.

 

محمد صلاح
محمد صلاح

صلاح يقود منتخب مصر للفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثالث عند الدقيقة 48، بعد عرضية رائعة من أحمد فتوح، وأهدر مصطفى محمد فرصة هز الشباك، بعدما انفرد بالمرمى وسدد بجوار القائم.

منتخب مصر ضد جيبوتي
جانب من المباراة

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع عند الدقيقة 69، قبل أن ينجح مصطفى محمد في هز الشباك عند الدقيقة 73، بعد متابعة لتسديدة محمود حسن تريزيجيه، لتستمر المحاولات وسط سيطرة للاعبي منتخب مصر.

وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف السادس، بعدما استلم الكرة وراوغ بشكل مميز، قبل أن يطلق تسديدة قوية لتسكن الشباك عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر ضد جيبوتي بسداسية دون رد.

منتخب مصر ضد جيبوتي
جانب من المباراة

 

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