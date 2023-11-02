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بعد تألقه اللافت مع ليفربول

محمد صلاح يُنافس على جائزة الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
محمد صلاح يُنافس على جائزة الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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يتنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، المصري محمد صلاح على جائزة جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المرشحون لجائزة الأفضل في أكتوبر

وترشح محمد صلاح برفقة 5 لاعبين آخرين، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أكتوبر الماضي، وفي مقدمتهم؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، ديكلان رايس.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

كما يتنافس على جائزة الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر الماضي، كل من؛ نجم وولفرهامبتون، البرتغالي بيدرو نيتو، مهاجم برينتفورد، الكاميروني مبيمو، وثنائي أستون فيلا، الأرجنتيني كريستيان روميرو والبرازيلي دوجلاس لويز.

وأشارت رابطة البريميرليج، إلى أنه تم فتح باب التصويت أمام الجماهير، من أجل اختيار الفائز بالجائزة بين اللاعبين الـ6 المرشحين.

آرسنال ضد مان سيتي - 2
رايس

محمد صلاح يتألق مع ليفربول

ويُعد محمد صلاح أبرز المرشحين لحصد جائزة الأفضل في شهر أكتوبر، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وتسجيله لـ5 أهداف، بواقع ثنائية أمام برايتون وإيفرتون، وهدف ضد نوتنجهام فورست.

وساهم صلاح في النتائج المميزة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام المتصدر.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC_Arabic

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