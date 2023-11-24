محمد عبده يرسل تبليغ مقاضاة لـ بسمة بوسيل بسبب الأماكن

أفادت تقارير بأن فنان العرب محمد عبده قام بإرسال تبليغ مقاضاة للفنانة المغربية بسمة بوسيل بسبب إعادتها غناء أغنيته “الأماكن” دون استشارته وأخذ موافقته.

ويوم أمس، كشفت الفنانة المغربية العائدة من اعتزالها بسمة بوسيل عن مواجهتها تهديدًا بالمتابعة القانونية بسبب أغنية “الأماكن كلها” للفنان محمد عبده، والتي أعادت غناءها بصوتها خلال الأشهر القليلة الماضية كهدية لروح والدها الراحل.

تعرض للمحاسبة

وعبرت خريجة برنامج ستار أكاديمي في موسمه السادس عن استغرابها من تعرضها للمحاسبة مرة أخرى بسبب طرحها “كوفر” غنائي مثل مجموعة من الفنانين الشباب، بالرغم من أنها طرحت الأغنية بصوتها عبر حسابها الخاص على “إنستجرام” وليس “يوتيوب” من أجل تحقيق ربح مادي.

وتعرضت الفنانة المغربية لتهديد بالمتابعة القانونية في وقت سابق بعد إعادة غناء أغنية تعود ملكيتها للموسيقار أسامة الرحباني، وقدمتها هبة طوجي سابقًا، إذ تم حذف العمل من صفحاتها رغم إصرارها على إعادة نشره؛ ما جعل الشركة المالكة لحقوقه تخرج ببيان استنكاري ضدها.