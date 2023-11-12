بدءاً من الغد.. تقلبات جوية على معظم مناطق السعودية مخالفة منشأة مارست نشاط عرض كائنات فطرية دون ترخيص هواوي تطلق سيارة تتفوق على تسلا وبنصف الثمن الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تغادر لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة محافظ الحريق يفعّل حملة “اعتناء” والأمر بالمعروف تشارك في معرض تابع للكلية التقنية طيران الرياض تستعد لطلب 100 طائرة بوينغ ماكس في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة رصد 59 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال أكتوبر لقطات لتدفق سيول وادي الفرع جنوب المدينة المنورة 5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن مخالفة منشأة تمارس نشاط عرض كائنات فطرية “حديقة حيوان” دون ترخيص، وحيازتها بشكل غير نظامي ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية المتعلقة بالكائنات الفطرية.
وبيّن المركز أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشأة، بما في ذلك مخالفة مالكها ونقل الكائنات محل المخالفة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض.
وأضاف أن المنشأة ضمت أكثر من 100 حيوان فطري، من بينها كائنات مفترسة وأنواع مختلفة من الطيور بما فيها طيور جارحة وكائنات مهددة بالانقراض، مؤكدًا أنه يتابع ويرصد جميع المخالفات المتعلقة بالحياة الفطرية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة متعلقة بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الخاصة بالحياة الفطرية على الرقم الموحد ١٩٩١٤ أو على منصة فطري.