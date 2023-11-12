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مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية المتعلقة بالكائنات الفطري

مخالفة منشأة مارست نشاط عرض كائنات فطرية دون ترخيص

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
مخالفة منشأة مارست نشاط عرض كائنات فطرية دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن مخالفة منشأة تمارس نشاط عرض كائنات فطرية “حديقة حيوان” دون ترخيص، وحيازتها بشكل غير نظامي ما يعد مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية المتعلقة بالكائنات الفطرية.

عرض كائنات فطرية دون ترخيص

وبيّن المركز أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشأة، بما في ذلك مخالفة مالكها ونقل الكائنات محل المخالفة إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز في الرياض.

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وأضاف أن المنشأة ضمت أكثر من 100 حيوان فطري، من بينها كائنات مفترسة وأنواع مختلفة من الطيور بما فيها طيور جارحة وكائنات مهددة بالانقراض، مؤكدًا أنه يتابع ويرصد جميع المخالفات المتعلقة بالحياة الفطرية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة متعلقة بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية الخاصة بالحياة الفطرية على الرقم الموحد ١٩٩١٤ أو على منصة فطري.

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