مخاوف من تعطل حركة الملاحة العالمية عقب احتجاز السفينة الإسرائيلية

رغم أن “غالاكسي ليدر” مسجلة في بريطانيا، فإنها مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار، بحسب شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته.

أكثر طرق الشحن ازدحامًا

وندد مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعملية الاحتجاز. وقال متحدث باسم جماعة الحوثي أمس الأحد إنها ستواصل استهداف السفن الإسرائيلية لحين انتهاء العملية العسكرية ضد غزة.

يثير هذا الحادث مخاوف حول المخاطر في أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم. وقال كينيث لوه، محلل “بلومبرغ إنتليجنس” الذي يغطي الشحن والخدمات اللوجستية، إن تأثير الصراع في الشرق الأوسط يقتصر على الازدحام في الموانئ الإسرائيلية، لكن الواقعة التي حدثت في البحر الأحمر تمثل تصعيداً كبيراً للتوتر في عموم المنطقة.

البحث عن طرق بديلة

أضاف: “ربما تقرر بعض شركات الشحن تجنب هذه المنطقة والبحث عن طريق بديلة لأسباب تتعلق بالسلامة، مما يعني تكاليف وتأخيرات إضافية، وقد يُحدث هذا تأثيرات غير مباشرة على سلاسل التوريد العالمية في تذكرة بالازدحام إبان جائحة كورونا وفوضى سلاسل الإمداد”.

وقال وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن طريق البحر الأحمر يستخدم لنقل البضائع المتنوعة وإن أي مشكلات تحدث هناك يمكن أن تؤثر على اقتصاد بلاده. وأضاف أنه رغم عدم وجود تأثير فوري، فإن اليابان تراقب عن كثب أي تأثير على سلاسل التوريد والتضخم.