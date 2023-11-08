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امتهنوا ترويج الحشيش والشبو

مداهمة استراحة والقبض على 3 أشخاص بنجران

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
مداهمة استراحة والقبض على 3 أشخاص بنجران
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين؛ لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج 1.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضربات نوعية تسقط مروجي السموم

وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه (1.2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، محاولة تهريب (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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