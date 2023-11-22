مداهمة مباغتة للشرطة توقع مروج شبو في المدينة المنورة

وثق مقطع فيديو لحظة إعداد كمين أمني، لضبط مروج مادة “الشبو” المخدر في المدينة المنورة.

مداهمة

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره الأمن العام على منصة إكس، رجال الشرطة يرصدون مروج المخدرات، وقاموا بمداهمة مسكنه وتم العثور على كمية من مخدر الشبو.

وأفاد الأمن العام بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية اتخذ من وحدة سكنية وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إحالته إلى جهة الاختصاص.