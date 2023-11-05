ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل مدرب القوة الجوية: سنعمل للحد من خطورة بنزيما تبرعات منصة ساهم لدعم غزة تتجاوز 323 مليون ريال كريم بنزيما يبدأ مشواره الآسيوي مع الاتحاد غدًا مساند يرد على امرأة ترغب في استقدام طباخ من المغرب توضيح من هيئة تقويم التعليم والتدريب لمن هم على قائمة الانتظار حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ12 بدوري روشن بداية اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية اليوم محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرياض مطالبات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مكة والجموم والكامل
شدد مدرب القوة الجوية العراقي، أيوب أوديشو، على جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، مؤكدًا في الوقت ذاته خطورة النجم الفرنسي كريم بنزيما.
وقال أوديشو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة القوة الجوية ضد الاتحاد: “سنلعب من أجل الفوز في مباراة الغد، رغم صعوبة المهمة.. الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء سيسهم في تحقيق نتيجة إيجابية”.
وتابع المدير الفني تصريحاته قائلًا: “نحترم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهو من الفرق الكبيرة في السعودية وآسيا.. والنجم كريم بنزيما من أفضل لاعبي العالم، وسنعمل للحد من خطورته في مباراة الغد”.
ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الفريق العراقي الوصيف.