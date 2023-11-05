مدرب القوة الجوية: سنعمل للحد من خطورة بنزيما

شدد مدرب القوة الجوية العراقي، أيوب أوديشو، على جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، مؤكدًا في الوقت ذاته خطورة النجم الفرنسي كريم بنزيما.

أوديشو يؤكد صعوبة المباراة

وقال أوديشو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة القوة الجوية ضد الاتحاد: “سنلعب من أجل الفوز في مباراة الغد، رغم صعوبة المهمة.. الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء سيسهم في تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع المدير الفني تصريحاته قائلًا: “نحترم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهو من الفرق الكبيرة في السعودية وآسيا.. والنجم كريم بنزيما من أفضل لاعبي العالم، وسنعمل للحد من خطورته في مباراة الغد”.

مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية العراقي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب “فرانسو حريري”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الفريق العراقي الوصيف.