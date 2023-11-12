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بعد إصابته بالرباط الصليبي

مدرب الهلال يحدد بديل نيمار

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
مدرب الهلال يحدد بديل نيمار
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، استقر على بديل النجم البرازيلي نيمار والذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

كيف أُصيب نيمار ؟

وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وتشير التقارير الإعلامية البرازيلية إلى أن المدرب جيسوس قد يفكر في عودة البرازيلي ماثيوس بيريرا المعار حاليًا من الهلال لنادي كروزيرو البرازيلي.

نيمار
نيمار – المصدر marca

غضب من أداء ماثيوس بيريرا 

بيريرا صاحب الـ 27 عامًا لم ينجح في إثبات ذاته مع فريق كروزيرو في 9 مباريات لم يصنع فيهم أي هدف أو يسجل، حيث أصبحت عودته لنادي الهلال قريبة.

وكان نيمار علق على إصابته بقطع في الرباط الصليبي قائلًا: “إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي.. أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج إلى دعم عائلتي وأصدقائي”.

ماثيوس بيريرا لاعب الهلال
بيريرا

وأضاف نجم الهلال قائلًا: ““ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددًا بعد 4 أشهر فقط.. لدي إيمان، لكني أضع قوتي بين يدي الله حتى يتمكن من تجديدها.. شكرًا لكم على رسائل الدعم والمودة”.

 

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