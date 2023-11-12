مدرب الهلال يحدد بديل نيمار

يبدو أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، استقر على بديل النجم البرازيلي نيمار والذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

كيف أُصيب نيمار ؟

وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتشير التقارير الإعلامية البرازيلية إلى أن المدرب جيسوس قد يفكر في عودة البرازيلي ماثيوس بيريرا المعار حاليًا من الهلال لنادي كروزيرو البرازيلي.

غضب من أداء ماثيوس بيريرا

بيريرا صاحب الـ 27 عامًا لم ينجح في إثبات ذاته مع فريق كروزيرو في 9 مباريات لم يصنع فيهم أي هدف أو يسجل، حيث أصبحت عودته لنادي الهلال قريبة.

وكان نيمار علق على إصابته بقطع في الرباط الصليبي قائلًا: “إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي.. أعلم أنني قوي، ولكن هذه المرة أحتاج إلى دعم عائلتي وأصدقائي”.

وأضاف نجم الهلال قائلًا: ““ليس من السهل أن تتعرض لإصابة، وتخضع لعملية جراحية، ثم تصاب مجددًا بعد 4 أشهر فقط.. لدي إيمان، لكني أضع قوتي بين يدي الله حتى يتمكن من تجديدها.. شكرًا لكم على رسائل الدعم والمودة”.