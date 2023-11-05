مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض سيول منقولة في تبوك وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة في حال كانت الأهلية “غير مؤهل” طاهر محمد طاهر رجل مباراة المقاولون ضد الأهلي أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات السبت مؤتمر الطب التجميلي الثاني يختتم فعالياته بحضور تجاوز 2000 شخص بالرياض مغامرات وحكايات خيالية في متحف Big Fun
باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك، اليوم الأحد، إنقاذ شخص علقت سيارته في مجرى أحد السيول.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها: إن مدني تبوك باشر إنقاذ شخص علقت مركبته في مجرى سيل أثناء محاولته العبور، وتم تطبيق الأنظمة بحقه لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
ووثقت مقاطع فيديو احتجاز العديد من المركبات في سيول تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
سيول في طريق تبوك القليبه تجرف سيارة الاحد ليلا pic.twitter.com/YHM08Dlv8i
— وليد سليمان الحقيل (@walmoon) November 5, 2023