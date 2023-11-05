مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه

باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك، اليوم الأحد، إنقاذ شخص علقت سيارته في مجرى أحد السيول.

جريان السيول في تبوك

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها: إن مدني تبوك باشر إنقاذ شخص علقت مركبته في مجرى سيل أثناء محاولته العبور، وتم تطبيق الأنظمة بحقه لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

أمطار غزيرة في تبوك

ووثقت مقاطع فيديو احتجاز العديد من المركبات في سيول تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.