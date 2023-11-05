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بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور

مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك، اليوم الأحد، إنقاذ شخص علقت سيارته في مجرى أحد السيول.

جريان السيول في تبوك

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها: إن مدني تبوك باشر إنقاذ شخص علقت مركبته في مجرى سيل أثناء محاولته العبور، وتم تطبيق الأنظمة بحقه لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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أمطار غزيرة في تبوك

ووثقت مقاطع فيديو احتجاز العديد من المركبات في سيول تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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