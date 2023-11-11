Icon

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13 Icon مشاركات واسعة لفعّالية المشي في مختلف المناطق Icon النصر يهزم الوحدة بثلاثية ويحافظ على وصافته لـ دوري روشن Icon كريستيانو رونالدو ينفرد بـ صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي Icon قمم السودة تبهر العالم بعد عرضها في تايمز سكوير وبيكاديلي Icon موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة Icon ساعات من الضحك يعيشها زوار موسم الرياض في مسرحية تطبق الشروط والأحكام Icon ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس مالي Icon الأمطار تتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم

مدير صحة عسير يدشّن مبادرة امش 30 بأبها

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
مدير صحة عسير يدشّن مبادرة امش 30 بأبها
المواطن - حسن عسيري - أبها

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال، أمير عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة، دشّن مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري، مبادرة ” امش30 “، الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وذلك في ممشى الروضة بأبها.

امش 30

وتأتي الفعالية والتي تُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة تحت شعار ” امش 30 “، كمبادرة وطنية للتحفيز على ممارسة المشي (30) دقيقة يوميًا مما يتناسب مع توجه رؤية المملكة 2030 بزيادة معدلات الصحة العامة.

قد يهمّك أيضاً
بيع بلو رويال أكبر ماسة زرقاء بـ 44 مليون دولار

بيع بلو رويال أكبر ماسة زرقاء بـ 44 مليون دولار

الأهلي يصعد للمركز الثالث بعد تعادل مثير ضد ضمك

الأهلي يصعد للمركز الثالث بعد تعادل مثير ضد ضمك

وصاحب الفعالية إقامة عدد من المعارض التي تضم الفرق الطبية المتخصصة، للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية.

جهود وزارة الصحة

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة ونادي أبها ونادي ضمك، حيث أقيمت فعاليات مماثلة في جميع القطاعات الصحية في المنطقة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند سعيد
السعودية اليوم

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند...

السعودية اليوم
2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها
السعودية اليوم

2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في...

السعودية اليوم
تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة
العالم

تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي...

العالم
تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان

الرياضة
أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في...

أخبار رئيسية
الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم
الرياضة

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية
السوق

تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن...

السوق