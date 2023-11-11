مدير صحة عسير يدشّن مبادرة امش 30 بأبها

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال، أمير عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة، دشّن مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري، مبادرة ” امش30 “، الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وذلك في ممشى الروضة بأبها.

امش 30

وتأتي الفعالية والتي تُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة تحت شعار ” امش 30 “، كمبادرة وطنية للتحفيز على ممارسة المشي (30) دقيقة يوميًا مما يتناسب مع توجه رؤية المملكة 2030 بزيادة معدلات الصحة العامة.

وصاحب الفعالية إقامة عدد من المعارض التي تضم الفرق الطبية المتخصصة، للتعرف على الطرق الصحية للمشي والأوقات المناسبة والتعامل مع الإصابات، وكذلك قياس كتلة الجسم والتغذية الصحية وبرامج الحمية، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية، وأركان لقياس الضغط والسكر في الدم، والمشي لدى السيدات الحوامل، وعلاقة المشي بالصحة النفسية.

جهود وزارة الصحة

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأمنية بالمنطقة ونادي أبها ونادي ضمك، حيث أقيمت فعاليات مماثلة في جميع القطاعات الصحية في المنطقة.