مذكرة تعاون بين المودة وإمارة الشارقة لتحقيق استقرار الأسرة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية مذكرة تعاون مع إدارة التنمية الأسرية وفروعها التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة، وتتضمن المذكرة التعاون في عدة مجالات تسهم في تحقيق تماسك واستقرار الأسرة في الإمارات والمملكة.

تعاون في مجالات رئيسية

وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي أن الاتفاقية تتضمن التعاون في عدة مجالات رئيسية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين، حيث ستمكِن المودة إدارة التنمية من الاستفادة من منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية والحقائب التدريبية، كما سيتم تقديم خدمات الإرشاد النفسي والأسري لمستفيدي إدارة التنمية، بالإضافة إلى مشاركة نتائج استطلاعات الرأي والدراسات الأسرية التي تصدرها الجمعية من خلال مركز تصميم للدراسات والبحوث.

تروج لمبادرات

وأضاف أن مذكرة التعاون تتضمن على الترويج لمبادرات وخدمات الجهتين ونشر المواد الإعلامية والتوعوية والمشاركة في الفعاليات.

وتابع آل رضي: يهدف هذا التعاون على الصعيد الفني والعلمي والعملي في المساهمة في تعزيز الأسس السليمة والمتينة التي يقوم عليها المجتمعي الإماراتي والسعودي”.

وختم بالإشارة إلى التعاون مع إدارة التنمية الأسرية بأمارة الشارقة تعد خطوة كبيرة تساهم بشكل إيجابي في خدمة المجتمع الخليجي والعربي، كما تعزز من مساعي الجمعية الحثيثة في توجهها الاستراتيجي للوصول إلى العالمية، حيث تضمنت خطة العام 2023 العديد من المبادرات والفعاليات تم تنفيذها على نطاق إقليمي ودولي، وذلك لدعم استقرار الأسرة وتماسكها وتمكينها من مواجهة التحديات المعاصرة، وأيضاً لتعزيز دور المملكة في قيادتها لملف الأسرة في المحافل الإقليمية والدولية.