Icon

وظائف شاغرة لدى روشن العقارية Icon اهتمام عالمي بمفاوضات السعودية لاستضافة بطولة ماسترز للتنس في 2025 Icon 3 أسباب تُبعد كيليان مبابي عن الريال Icon توقعات بتحسن فرص الأمطار بالجنوبية ومكة المكرمة لمدة يومين Icon اقتصاد الصين السبب وراء الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط Icon وظائف شاغرة في شركة معادن Icon خام برنت دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ يوليو Icon ساعات على إيداع دعم حساب المواطن لشهر نوفمبر Icon أحمد حجازي يُشارك في تدريبات الاتحاد اليوم Icon جانغ هيون سو يخضع للتجربة في الغرافة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتضمن التعاون في عدة مجالات رئيسية

مذكرة تعاون بين المودة وإمارة الشارقة لتحقيق استقرار الأسرة

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
مذكرة تعاون بين المودة وإمارة الشارقة لتحقيق استقرار الأسرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقعت جمعية المودة للتنمية الأسرية مذكرة تعاون مع إدارة التنمية الأسرية وفروعها التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة، وتتضمن المذكرة التعاون في عدة مجالات تسهم في تحقيق تماسك واستقرار الأسرة في الإمارات والمملكة.

تعاون في مجالات رئيسية

وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي أن الاتفاقية تتضمن التعاون في عدة مجالات رئيسية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهتين، حيث ستمكِن المودة إدارة التنمية من الاستفادة من منصة العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية والحقائب التدريبية، كما سيتم تقديم خدمات الإرشاد النفسي والأسري لمستفيدي إدارة التنمية، بالإضافة إلى مشاركة نتائج استطلاعات الرأي والدراسات الأسرية التي تصدرها الجمعية من خلال مركز تصميم للدراسات والبحوث.

قد يهمّك أيضاً
هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة

هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة

وظائف شاغرة في مجموعة العليان

وظائف شاغرة في مجموعة العليان

تروج لمبادرات

وأضاف أن مذكرة التعاون تتضمن على الترويج لمبادرات وخدمات الجهتين ونشر المواد الإعلامية والتوعوية والمشاركة في الفعاليات.

وتابع آل رضي: يهدف هذا التعاون على الصعيد الفني والعلمي والعملي في المساهمة في تعزيز الأسس السليمة والمتينة التي يقوم عليها المجتمعي الإماراتي والسعودي”.

وختم بالإشارة إلى التعاون مع إدارة التنمية الأسرية بأمارة الشارقة تعد خطوة كبيرة تساهم بشكل إيجابي في خدمة المجتمع الخليجي والعربي، كما تعزز من مساعي الجمعية الحثيثة في توجهها الاستراتيجي للوصول إلى العالمية، حيث تضمنت خطة العام 2023 العديد من المبادرات والفعاليات تم تنفيذها على نطاق إقليمي ودولي، وذلك لدعم استقرار الأسرة وتماسكها وتمكينها من مواجهة التحديات المعاصرة، وأيضاً لتعزيز دور المملكة في قيادتها لملف الأسرة في المحافل الإقليمية والدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة
العالم

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة

العالم
تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا في جامعة جدة
السعودية اليوم

تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا...

السعودية اليوم
رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023
الرياضة

رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023

الرياضة
ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة
تكنولوجيا

ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على...

تكنولوجيا
8 مشروبات لعظام قوية
صحة وطب‎

8 مشروبات لعظام قوية

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
أول تعليق من الطفل الفلسطيني المرتجف بعدما هزت صورته العالم
العالم

أول تعليق من الطفل الفلسطيني المرتجف بعدما...

العالم