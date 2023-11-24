مراحل وخطوات تقييم شاغلي الوظائف الإدارية

أعلنت إدارة تعليم الرياض، بدء عملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم في آخر شهرين من العام الميلادي على نظام فارس، كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.

وأكدت الإدارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، اليوم الجمعة، أن عملية التقييم سوف تتم على ثلاث مراحل وهي كما يلي:

تقييم الأداء

يقوم المدير المباشر من خلال نظام فارس بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف ومن ثم يقوم النظام باحتساب اجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.

كخطوة أخيرة يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء ومن ثم يصل إشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.

إدارة الأداء الوظيفي

من جهتها، حددت وزارة التعليم شهري نوفمبر وديسمبر موعدًا لعملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، وذلك على نظام فارس كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن مستوى الجدارة المطلوب لعام 2023م 4 درجات، ويكون احتساب يحتسب النظام التقدير العام للموظف وفق المعادلة المتمثلة في إجمالي التقدير الموزون للأهداف × الأهمية النسبية المحددة للأهداف 30 بالمائة.