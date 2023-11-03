Icon

الدفاع المدني: ابتعدوا عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية Icon استمرار جريان وادي الرمة شيخ الأودية السعودية Icon مراد باتنا نصف قوة الفتح الهجومية Icon أرجنتيني يُدير مباراة الشباب ضد الاتحاد Icon تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة تتجاوز 166 مليون ريال Icon نيمار يُطمئن الجمهور بعد الجراحة Icon سالم الدوسري يقود التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح Icon رغبة الفيحاء باستعادة التوازن تصطدم بصحوة الطائي Icon الشباب والاتحاد يسعيان لتصحيح المسار Icon الأرصاد ترفع درجة التحذير في الشرقية وحائل إلى اللون الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

مراد باتنا نصف قوة الفتح الهجومية

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
مراد باتنا نصف قوة الفتح الهجومية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم المغربي مراد باتنا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مراد باتنا يخطف الأنظار

وسجل مراد باتنا حضورًا كاملًا مع الفتح في دوري روشن السعودي، حيث شارك معه كأساسي في الـ11 مباراة الماضية، ولم يُستبدل سوى مرة واحدة، وساهم في تسجيل 13 هدفًا من أصل 28 هدفًا أحرزهم النموذجي.

قد يهمّك أيضاً
ثنائية بوحيمد وتيلو تمنح الفتح التفوق ضد الرائد بالشوط الأول

ثنائية بوحيمد وتيلو تمنح الفتح التفوق ضد الرائد بالشوط الأول

توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم

توضيح من حساب المواطن بشأن تطبيق محددات صرف الدعم

ونجح باتنا في هز الشباك 7 مرات، وقدم 6 تمريرات حاسمة؛ يتصدر بهم قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالتساوي مع قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما صنع 18 فرصة، واكتسب ركلة جزاء.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

وقام مراد باتنا بـ27 مراوغة ناجحة، و270 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 85.7%، واكتسب 40 خطأ، وحصل على بطاقة صفراء واحدة، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.

وتُخيم حالة من الغموض بشأن مشاركة مراد باتنا مع الفتح ضد الهلال اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، حيث تعرض لإصابة أمام الشباب بكأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتم حسم موقفه.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @FatehClub

الفتح والهلال بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم