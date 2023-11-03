مراد باتنا نصف قوة الفتح الهجومية

يُقدم النجم المغربي مراد باتنا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مراد باتنا يخطف الأنظار

وسجل مراد باتنا حضورًا كاملًا مع الفتح في دوري روشن السعودي، حيث شارك معه كأساسي في الـ11 مباراة الماضية، ولم يُستبدل سوى مرة واحدة، وساهم في تسجيل 13 هدفًا من أصل 28 هدفًا أحرزهم النموذجي.

ونجح باتنا في هز الشباك 7 مرات، وقدم 6 تمريرات حاسمة؛ يتصدر بهم قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالتساوي مع قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما صنع 18 فرصة، واكتسب ركلة جزاء.

وقام مراد باتنا بـ27 مراوغة ناجحة، و270 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 85.7%، واكتسب 40 خطأ، وحصل على بطاقة صفراء واحدة، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة دوري المحترفين.

وتُخيم حالة من الغموض بشأن مشاركة مراد باتنا مع الفتح ضد الهلال اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، حيث تعرض لإصابة أمام الشباب بكأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتم حسم موقفه.

الفتح والهلال بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.