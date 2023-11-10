مراد باتنا يواصل التألق مع الفتح

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، ليُساهم في نتائج النموذجي المميزة هذا الموسم.

تألق مراد باتنا في الدوري

وشارك مراد باتنا بشكل أساسي في مباراة الرياض ضد الفتح بالأمس، ونجح في ترك بصمته، وقدم تمريرة حاسمة، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 51 خلال مباراته الـ80 في الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض مراد باتنا 80 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل 28 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ورفع مراد باتنا عدد مساهماته التهديفية هذا الموسم إلى 14، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف، بجانب تقديمه لـ7 تمريرات حاسمة، ليحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر صناعة، بالتساوي مع قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تعادل الرياض ضد الفتح

على الجانب الآخر، لعب الرياض ضد الفتح بالأمس على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفتح إلى 24 نقطة، ليتواجد في المركز الخامس.