الاتحاد يفاوض لوبيتيغي لخلافة نونو سانتو أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بدوري روشن مركبة تصطدم بسطحة ونجاة قائدها من موت محقق انطلاق المرحلة النهائية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023 النصر متخصص ريمونتادا في آسيا الضمان الصحي يحدد قيمة تغطية تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة تاليسكا يواصل تألقه مع النصر بأرقام مميزة انطلاق الجولة الـ13 من دوري روشن غدًا صندوق الاستثمارات يخطط لاستثمار 250 مليون دولار بمجموعة صينية للسيارات الكهربائية وزير الداخلية: ما تمر به المنطقة والعالم يؤكد أهمية التمسك بوحدة الخليج
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سطحة اخترقت سيارة خلفها بعد اصطدام قائد المركبة بها.
ووفق المقطع، تعرضت السيارة نفسها لاصطدام من قبل سيارة أخرى خلفها، حيث أظهر الفيديو تضرر المركبة من الخلف أيضًا من قوة التصادم.
وكما ظهر في المقطع، تحطم زجاج المركبة تمامًا، حيث نجا قائد المركبة من الموت المحقق.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الحرص والتأني في القيادة، وتجنب القيادة بسرعة جنونية؛ لتفادي وقوع الحوادث أو تسجيل المخالفات المرورية.
— roaa☺️ (@RoaaRa2628336) November 8, 2023