Icon

الاتحاد يفاوض لوبيتيغي لخلافة نونو سانتو Icon أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بدوري روشن Icon مركبة تصطدم بسطحة ونجاة قائدها من موت محقق Icon انطلاق المرحلة النهائية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023 Icon النصر متخصص ريمونتادا في آسيا Icon الضمان الصحي يحدد قيمة تغطية تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة Icon تاليسكا يواصل تألقه مع النصر بأرقام مميزة Icon انطلاق الجولة الـ13 من دوري روشن غدًا Icon صندوق الاستثمارات يخطط لاستثمار 250 مليون دولار بمجموعة صينية للسيارات الكهربائية Icon وزير الداخلية: ما تمر به المنطقة والعالم يؤكد أهمية التمسك بوحدة الخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحطم الزجاج الأمامي تمامًا

مركبة تصطدم بسطحة ونجاة قائدها من موت محقق

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
مركبة تصطدم بسطحة ونجاة قائدها من موت محقق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سطحة اخترقت سيارة خلفها بعد اصطدام قائد المركبة بها.

تصاد مروع

ووفق المقطع، تعرضت السيارة نفسها لاصطدام من قبل سيارة أخرى خلفها، حيث أظهر الفيديو تضرر المركبة من الخلف أيضًا من قوة التصادم.

قد يهمّك أيضاً
بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح

بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح

صندوق الاستثمارات يخطط لاستثمار 250 مليون دولار بمجموعة صينية للسيارات الكهربائية

نجاة قائد المركبة

وكما ظهر في المقطع، تحطم زجاج المركبة تمامًا، حيث نجا قائد المركبة من الموت المحقق.

توجيه المرور

وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الحرص والتأني في القيادة، وتجنب القيادة بسرعة جنونية؛ لتفادي وقوع الحوادث أو تسجيل المخالفات المرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة
العالم

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة

العالم
تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا في جامعة جدة
السعودية اليوم

تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا...

السعودية اليوم
رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023
الرياضة

رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023

الرياضة
ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة
تكنولوجيا

ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على...

تكنولوجيا
8 مشروبات لعظام قوية
صحة وطب‎

8 مشروبات لعظام قوية

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
أول تعليق من الطفل الفلسطيني المرتجف بعدما هزت صورته العالم
العالم

أول تعليق من الطفل الفلسطيني المرتجف بعدما...

العالم