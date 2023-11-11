مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار غزيرة بكافة المحافظات

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نبه مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة مكة المكرمة من تعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة تصل إلى 60 كلم/ ساعة، وجريان للسيول، من يوم الاثنين إلى الخميس المقبل وتشتد غزارتها يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأهاب المركز بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداء من الاثنين وحتى الخميس المقبل، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.
وتشهد مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة هطول أمطار متوسطة يوم الاثنين، ومتوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، فيما تتأثر المنطقة الشرقية من الثلاثاء إلى الخميس المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومنطقة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس.
وتشتد غزارة الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء على جدة، وبحرة، ورابغ، وخليص، والليث والقنفذة، ويوم الثلاثاء على ينبع، والعيص، وبدر، ووادي الفرع، وأملج والوجه، والأربعاء على العاصمة المقدسة، والطائف، والجموم، والكامل، وأضم، والعرضيات وميسان.