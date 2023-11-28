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ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المساندة السعودية غير مستغربة

وأعرب المستفيدون عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مثمنين الوقفة السعودية غير المستغربة لنجدتهم وتقديم العون الإنساني العاجل لهم الذي خفف الكثير من معاناتهم.

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دعم الشعب الفلسطيني

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة

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