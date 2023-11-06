انطلاق ملتقى الأحساء للشركات الناشئة بـ12 ورشة عمل مركز المناطق الاقتصادية سيحول الرياض لمقر رئيسي للشركات العالمية فيصل بن فرحان: المرأة السعودية شريك لا غِنًى عنه في مسيرة التحول والنمو محمد بن سلمان يحول الرياض لوجهة استثمارية عالمية بمزايا تنافسية القاضي آرثر يهدد بطرد ترامب من قاعة المحاكمة بحضور مشعل بن محمد.. الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض السعودية وروسيا تلتزمان بتخفيضات النفط الطوعية وسط التوترات بالشرق الأوسط رسائل اتصالية لتعزيز الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة بـ تعليم الرياض لحظة دخول رئيس الحكومة الفلسطينية في نوبة بكاء على الهواء السعودية من بين أفضل 10 وجهات عالمية للسياحة في 2023
تتطلع الرياض إلى تعزيز الأعمال التجارية الدولية بشكل كبير من خلال مركز المناطق الاقتصادية الخاصة، فيما سيجذب مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض في المملكة العربية السعودية المستثمرين الدوليين وسيجعل المدينة مركزًا للأعمال.
وتجذب الرياض الاستثمارات والشركات الدولية بعد إطلاق مركز مناطق الرياض الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، بحسب مجلة “آربيان بينزنس”.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إنشاء المركز الذي سيعمل على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة في المدينة وإصدار التراخيص للمستثمرين داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات متكاملة من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية للأعمال في الرياض، وتحويل العاصمة السعودية إلى مركز رئيسي للشركات العالمية وتعزيز حضورها الاقتصادي كواحدة من اقتصادات المدن الرئيسية في العالم.
كما أنها ستساهم في تحقيق أهداف التنويع في رؤية 2030. وسوف تشرف الهيئة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض على المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض من خلال مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض.
وسيقوم المركز بإنشاء نظام بيئي تنظيمي وبناء بيئة تنافسية لنمو الأعمال. ويتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري، وسيعمل على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة، وإصدار التراخيص للمستثمرين داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات متكاملة من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية. وسيقوم المركز باستقطاب المواهب والخبرات الوطنية والعالمية في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمدينة وخلق فرص جديدة.
كما أنه سيسهل خلق بيئة استثمارية جاذبة وبناء إطار تنظيمي لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تدعم جهود الرياض لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم. وسيتم التنسيق بين المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة لضمان التوافق والاستفادة من الخبرات المتوفرة في كلا الجهتين.
كما سيساهم المركز في تعزيز القدرة التنافسية للمدينة، حيث ستنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في العاصمة المناطق الاقتصادية العالمية من خلال تقديم حوافز جاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
وسيؤثر بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض والمملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للشركات العالمية، وتسريع تنويع الاقتصاد وجعلها وجهة استثمارية عالمية.
وسيدعم المركز أهداف رؤية 2030 من خلال خلق فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة السياسات والحوافز التي تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمدينة.