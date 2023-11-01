مزايا خفية في تويوتا لاند كروزر GXR موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا GXR موديل 2023 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات القياسية، وإمكانيات تجعلها واحدة من السيارات المفضلة لراغبي الرحلات البرية والقيادة على الطرق الوعرة.

مواصفات GXR موديل 2023

وتأتي تويوتا GXR مع محرك توربو مزدوج، سعة 3.5 لتر مزود بعدد 6 إسطوانات، يولد قوة حصانية تصل إلى 409 أحصنة فيما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 650 نيوتن متر مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذور الـ10 سرعات مع خاصية التحكم اليدوي.

وتأتي السيارة بنظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف و ثقيل مع قفل دفرنس وسطي وخلفي وجنوط المونيوم قياس 18 بوصة وخزان وقود يتسع لـ110 لترات ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 10.1 كلم لكل لتر.

تتميز السيارة أيضا بعدادات أوبتيترون مع شاشة معلومات قياس 4.2 بوصة ومقود مكسو بالجلد وأزرار تحكم على المقود ومكيف أمامي أوتوماتيكي بتحكم مستقل للسائق والراكب الأمامي، ومكيف خلفي أوتوماتيكي (تبريد فقط) مع خاصية التحكم بالقفل المركزي من باب الراكب الأمامي مع واقيات شمس قابلة للتعديل مع مرآة وإضاءة.

مزايا الراحة والأمان

تتميز السيارة أيضا بالعديد من مزايا الراحة والأمان من بينها نظام الدخول الذكي على الأبواب الأمامية وزر تشغيل وإيقاف المحرك ونظام إيقاف وتشغيل المحرك الأوتوماتيكي لتوفير الوقود ومثبت سرعة وكاميرا وحساسات خلفية وثلاجة ومنفذ طاقة 220 فولت.

السيارة تتميز بنظام التحكم في التوازن نظام السيطرة على الانزلاق وفرامل ABS ومساعد قوة الفرامل ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات ونظام التحكم بتمايل المقطورة مع وسائد هوائية أمامية وللركبة ونظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك مع نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) وغيرها من المزايا.