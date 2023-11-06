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ضمن فعاليات موسم الرياض

مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في إنفيزيبيليا ببوليفارد سيتي

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
مساحات تأملية وتحديات تفاعلية في إنفيزيبيليا ببوليفارد سيتي
المواطن - فريق التحرير

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تشكل إنفيزيبيليا واحدة من أبرز التجارب الجديدة لموسم الرياض 2023، حيث تضم أكثر من 10 أعمال فنية ومغامرات مميزة في أرض العجائب الحسية التي تعتمد على استخدام الخيال في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أكبر المناطق الترفيهية للموسم.

إنفيزيبيليا

وتتميز تجربة إنفيزيبيليا بمرافقتها للزوار في رحلة لاستكشاف عدد من المساحات التأملية والأقسام التفاعلية، مثل سحر ليفيتا، وتحدي قانون الجاذبية، إضافة إلى ضوء كارولينا هالاتيك، وأستوديو نيوهاوس الذي يركز على ما تغطيه أرضية المكان، وديرتي مونيتور التي تدفع الزوار للعيش مع مخلوقات متنوعة في التجربة التي تعد فريدة من نوعها ضمن فعاليات موسم الرياض.

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كرات فريدة

وفي أروقة التجربة يستقبل ريد پيپر هارت الزوار ببركة من الكرات الفريدة من نوعها، وتكشف كوايت إنسمبل النقاب عن لغز الهواء الآسر، وسط مجموعة من الأشكال الفنية المتمثلة في بوابة السحاب، والبستان، وبلاي بت، والأثير، وعدد من المظاهر الفنية المميزة التي تتقاسمها مجموعة من محطات التجربة التي تعد الأولى من نوعها في الموسم.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات التجربة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.

 

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