مساعٍ دبلوماسية وإنسانية.. جهود سعودية على كافة الأصعدة لدعم الفلسطينيين

تواصل السعودية دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها، مساعٍ حثيثة وتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل حقن الدماء ووقف إطلاق النار في غزة.

جهود ومساعٍ دبلوماسية وإنسانية

بين الدبلوماسية والإنسانية تأتي جهود السعودية كافة لدعم الفلسطينيين، حيث تم إطلاق الحملة الشعبية لإغاثة قطاع غزة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كانت القيادة في السعودية أول الداعمين للحملة بتبرع سخي بـ 50 مليون ريال، فيما بادر السعوديون في نجدة أشقائهم بنحو نصف مليار ريال خلال أسبوع واحد.

مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة واهتمامها الدائم برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني تشهد عليها مواقف السعودية المناصرة لفلسطين منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فيديو | بين الدبلوماسية والإنسانية.. جهود سعودية على الأصعدة كافة لدعم الفلسطينيين #الإخبارية#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية pic.twitter.com/lQq104HFSp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023

ومنذ اندلاع التصعيد في غزة تبذل السعودية جهوداً دبلوماسية إقليمياً وعالمياً لتقديم الدعم الإنساني والمعنوي للأشقاء في غزة.

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

واستجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

حيث يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة

وفي إطار دعم السعودية للأشقاء في فلسطين، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.