3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الحدود الشمالية مساند : السجل الزراعي شرط نقل الكفالة أمطار الفجر تزين صباح الجوف أسعار الذهب في السعودية تعاود رحلة الصعود اللقطات الأولى لـ كوكايين البيت الأبيض تصوير المخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها يعرض فاعلها للسجن بايدن يوجه رسالة لـ القوات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء حقيقة إقالة تشافي من تدريب برشلونة الفراولة واجهت مرضًا لا دواء له سببان وراء رفض ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي
أعادت منصة مساند التأكيد على شروط نقل كفالة العمالة الزراعية وطريقة تنفيذ الطلب والمستندات المطلوبة.
وتلقت المنصة استفسارًا عبر منصة إكس من أحد المستفيدين قال فيه: “هل يتطلب نقل الكفالة سجل زراعي للكفيل الجديد وما هي الخطوات؟”.
وردت المنصة بالقول إن إجراءات النقل تتطلب ما يلي:
ويتم نقل الكفالة من خلال ما يلي:
1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.