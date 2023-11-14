مساند : السجل الزراعي شرط نقل الكفالة

أعادت منصة مساند التأكيد على شروط نقل كفالة العمالة الزراعية وطريقة تنفيذ الطلب والمستندات المطلوبة.

وتلقت المنصة استفسارًا عبر منصة إكس من أحد المستفيدين قال فيه: “هل يتطلب نقل الكفالة سجل زراعي للكفيل الجديد وما هي الخطوات؟”.

العمالة الزراعية

وردت المنصة بالقول إن إجراءات النقل تتطلب ما يلي:

1- وجود سجل زراعي سارٍ

2- وجود ملف زراعي قائم

3- وجود رصيد تأشيرات عمالة زراعية سارٍ.

نقل كفالة عامل ويتم نقل الكفالة من خلال ما يلي: 1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد. 2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات. 3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.