مساند توضح سبب استقطاع 2.4% من قيمة العقد عند نقل الكفالة

كشفت منصة مساند عن سبب استقطاع 2.4% من قيمة عقد الاستقدام عند نقل خدمات العمالة المنزلية.

وأشارت المنصة ردًّا على سؤال حول سبب الاستقطاع وتكلفة الخدمة بالقول: “التكلفة التشغيلية لخدمة نقل خدمات العامل المنزلي هي 100 ريال يتم دفعها من قبل صاحب العمل الجديد، وهي تكاليف دراسة أهلية صاحب العمل لنقل خدمات عامل منزلي إليه، ويتم استقطاع نسبة 2.4% من قيمة العقد نظير التكاليف البنكية لعملية الدفع الإلكترونية.

نقل كفالة عامل

وفي وقت سابق أوضحت المنصة سؤالًا خطوات نقل كفالة العمالة المنزلية حيث يتم النقل من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

إجراءات نقل خدمات العمالة المنزلية صارت على منصة #مساند بمزايا تحفظ حقوق جميع الأطراف وبخطوات بسيطة.

تعرف عليها: pic.twitter.com/eN4beOQXvy — مساند | Musaned (@Musaned_DL) August 1, 2023

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.