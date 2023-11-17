مساند توضح سبب استقطاع 2.4% من قيمة العقد عند نقل الكفالة حساب المواطن يرد على سؤال : متى تصدر أهلية ديسمبر؟ نجم الأهلي قد يُنقذ يايسله من الإقالة جماهير الاتحاد تنتقد إدارة الحائلي لتفريطها في عون السلولي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يواصل الصعود في السوق الموازية 3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا موعد مباريات السبت في تصفيات يورو 2024 ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل
كشفت منصة مساند عن سبب استقطاع 2.4% من قيمة عقد الاستقدام عند نقل خدمات العمالة المنزلية.
وأشارت المنصة ردًّا على سؤال حول سبب الاستقطاع وتكلفة الخدمة بالقول: “التكلفة التشغيلية لخدمة نقل خدمات العامل المنزلي هي 100 ريال يتم دفعها من قبل صاحب العمل الجديد، وهي تكاليف دراسة أهلية صاحب العمل لنقل خدمات عامل منزلي إليه، ويتم استقطاع نسبة 2.4% من قيمة العقد نظير التكاليف البنكية لعملية الدفع الإلكترونية.
وفي وقت سابق أوضحت المنصة سؤالًا خطوات نقل كفالة العمالة المنزلية حيث يتم النقل من خلال ما يلي:
1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.
إجراءات نقل خدمات العمالة المنزلية صارت على منصة #مساند بمزايا تحفظ حقوق جميع الأطراف وبخطوات بسيطة.
تعرف عليها: pic.twitter.com/eN4beOQXvy
— مساند | Musaned (@Musaned_DL) August 1, 2023
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.