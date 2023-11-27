مساند: لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة حال هروب العامل

أكدت منصة مساند أنه لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة في حال هروب العمالة المنزلية لكن هناك إمكانية للحصول على تأشيرة أخرى وفق الضوابط.

وتلقت المنصة سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه : إذا هربت العاملة خلال 60 يومًا من وصولها وبعد تسليمها للمكتب في أثناء التجربة من يتحمل التأشيرة المكتب أو على حسابي ؟

هروب العاملة من الخدمة

وردت المنصة بالقول: خلال فترة التجربة العميل يسترد تكلفة الاستقدام محسومًا منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل، حسب المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر.

وتابعت أنه لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة المستخدمة (2000) ريال، ولكن يستطيع العميل اصدار تأشيرة بديلة من خلال حسابه في مساند في حال خروج العامل خلال 90 يومًا من دخوله للمملكة لأول مرة.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.