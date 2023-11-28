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مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد إلا بشرط

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
مساند: لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد إلا بشرط
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منصة مساند أنها تقدم خدمات التأمين على العقود الجديدة، لكن حاليًّا، لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية بعد إبرام العقد دون اختيار التأمين من خلال المنصة.

جاء ذلك ردًّا من مساند على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، حيث تساءل مواطن: “العاملة المنزلية مر عليها 6 شهور، فكيف يتم التأمين في حال امتنعت عن العمل خلال السنتين؟”.

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هروب عاملة

في سياق آخر، تلقت المنصة سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه: إذا هربت العاملة خلال 60 يومًا من وصولها وبعد تسليمها للمكتب في أثناء التجربة من يتحمل التأشيرة المكتب أو على حسابي؟

وردت المنصة بالقول: خلال فترة التجربة العميل يسترد تكلفة الاستقدام محسومًا منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل، حسب المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر.

وتابعت أنه لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة المستخدمة (2000) ريال، ولكن يستطيع العميل إصدار تأشيرة بديلة من خلال حسابه في مساند في حال خروج العامل خلال 90 يومًا من دخوله للمملكة لأول مرة.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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