مساند يرد على امرأة ترغب في استقدام طباخ من المغرب

ردت منصة مساند على استفسار من امرأة تسأل فيه عن إجراءات استقدام طباخ من المغرب.

وبحسب موقع المنصة على موقع إكس فقد قالت السائلة: “حابة أستقدم طباخًا منزليًا من المغرب، هل فيه إمكانية؟ لترد المنصة بالقول: الجنسية المذكورة غير متاحة حاليًا، وبإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند”.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

التأمين على العمالة المنزلية

وفي وقت سابق تلقت المنصة سؤالًا من مواطنة استقدمت عاملة وتسأل عن كيفية التأمين عليها بعدما اجتازت فترة الاختبار بنجاح، ورد بالقول إن التأمين يتم من خلال ما يلي:

1- اختيار السيرة الذاتية للعامل.

2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى منصة التأمين السعودي وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة.

3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع.

4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يومًا كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.

5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين.

6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للمملكة العربية السعودية.

إلغاء وثيقة التأمين

وفي شأن آخر قالت المنصة إنه في حال الرغبة بإلغاء الوثيقة التأمينية بعد وصول العامل، فإنه يتم التواصل مباشرة مع شركة نجم لخدمات التأمين، بحسب سياسة الإلغاء لشركات التأمين.