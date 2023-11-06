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محفظة استثمارية بقيمة 40,000 ريال

مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ صباحاً
مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام
المواطن - فريق التحرير

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حددت منصة مساند، 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار التأشيرة الأولى لاستقدام العمالة المنزلية من الدول المسموح بالاستقدام منها.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على تساؤلات المستفيدين بشأن آلية إثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة “1” لاستقدام العمالة.

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القدرة المالية للاستقدام

وأجابت منصة مساند، بقولها :إنه بناء على ضوابط الاستقدام فإن إثبات القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار التأشيرة (1) يتم كالتالي:
– الاكتفاء بتعريف بالراتب أو رصيد
– شهادة بنكية
– كشف حساب بنكي
– محفظة استثمارية 40,000 ريال

في سياق متصل، أعادت منصة مساند التذكير بخطوات نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل جديد والإجراءات المترتبة على ذلك.

نقل كفالة عامل

وتلقت المنصة سؤالًا من مواطن يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول إن النقل يتم من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

 

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