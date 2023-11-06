مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد تشيلسي خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو يوفنتوس يعزز تواجده في الوصافة بهدف في فيورنتينا تعليق الدراسة الحضورية في المهد اليوم الاثنين القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها من هاجمت جماهير الاتحاد بعد إصابة عبدالرزاق حمدالله ؟ تحذير لأهالي مكة المكرمة : أمطار وعواصف ترابية من الغد للجمعة
حددت منصة مساند، 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار التأشيرة الأولى لاستقدام العمالة المنزلية من الدول المسموح بالاستقدام منها.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على تساؤلات المستفيدين بشأن آلية إثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة “1” لاستقدام العمالة.
وأجابت منصة مساند، بقولها :إنه بناء على ضوابط الاستقدام فإن إثبات القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار التأشيرة (1) يتم كالتالي:
– الاكتفاء بتعريف بالراتب أو رصيد
– شهادة بنكية
– كشف حساب بنكي
– محفظة استثمارية 40,000 ريال
في سياق متصل، أعادت منصة مساند التذكير بخطوات نقل كفالة العامل إلى صاحب عمل جديد والإجراءات المترتبة على ذلك.
وتلقت المنصة سؤالًا من مواطن يستفسر فيه عن خطوات نقل كفالة سائق وردت عليه بالقول إن النقل يتم من خلال ما يلي:
1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.