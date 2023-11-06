مستفيدة تتفاجأ بطلب رد معاش التقاعد بعد 7 سنوات من زواجها

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تفاجأت مستفيدة من معاش التقاعد الخاص بوالدها بطلب رد المبالغ التي حصلت عليها على مدار 7 سنوات بعد زواجها.
ونشر حساب “اسأل محامي” على منصة إكس مشكلة المستفيدة التي قالت فيها: “أنا كنت مستفيدة من راتب تقاعد أبوي، بعدها تزوجت ومازال الراتب يمشي، بعدها بسبع سنوات تم إشعاري بفاتورة عليّ يطالبوني بالمبالغ اللي كانت تصرف لي، مع العلم أن زواجي مثبت في النظام وما أخفيت أي معلومات ولا تلاعبت، وش الحل لأني ما أقدر أسدد المبلغ؟؟”.
وحاول بعض المتابعين توضيح الأمر للمستفيدة حيث قالت إحدى المتابعات: “يتوقف الراتب من تاريخ عقد النكاح حتى لو لم يتم الدخول لا بد من التبليغ” مشيرة إلى أنه يمكن التسديد على أقساط.
وأضاف أحد المتابعين أن: هذا النظام موجود بالتأمينات حيث إنه عندما ينتهي أحد المعالين من الدراسة والصرف جارٍ للمتقاعد بكامل الراتب ثم تأتيه رسالة بعد فترة مطالبة بالمبلغ المستحق على المعال لفترة طويلة والأكثرية لا يعلمون هذا النظام فيرجع في معاملات تقسيط لسداد المبالغ فالأفضل أن يتم إرسال رسالة توعوية.
يذكر أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف صرف معاش التقاعد للمستفيدين كما يلي: