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مستفيدة تتفاجأ بطلب رد معاش التقاعد بعد 7 سنوات من زواجها

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
مستفيدة تتفاجأ بطلب رد معاش التقاعد بعد 7 سنوات من زواجها
المواطن - فريق التحرير

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تفاجأت مستفيدة من معاش التقاعد الخاص بوالدها بطلب رد المبالغ التي حصلت عليها على مدار 7 سنوات بعد زواجها.

ونشر حساب “اسأل محامي” على منصة إكس مشكلة المستفيدة التي قالت فيها: “أنا كنت مستفيدة من راتب تقاعد أبوي، بعدها تزوجت ومازال الراتب يمشي، بعدها بسبع سنوات تم إشعاري بفاتورة عليّ يطالبوني بالمبالغ اللي كانت تصرف لي، مع العلم أن زواجي مثبت في النظام وما أخفيت أي معلومات ولا تلاعبت، وش الحل لأني ما أقدر أسدد المبلغ؟؟”.

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التسديد بالتقسيط

وحاول بعض المتابعين توضيح الأمر للمستفيدة حيث قالت إحدى المتابعات: “يتوقف الراتب من تاريخ عقد النكاح حتى لو لم يتم الدخول لا بد من التبليغ” مشيرة إلى أنه يمكن التسديد على أقساط.

إرسال رسالة توعية

وأضاف أحد المتابعين أن: هذا النظام موجود بالتأمينات حيث إنه عندما ينتهي أحد المعالين من الدراسة والصرف جارٍ للمتقاعد بكامل الراتب ثم تأتيه رسالة بعد فترة مطالبة بالمبلغ المستحق على المعال لفترة طويلة والأكثرية لا يعلمون هذا النظام فيرجع في معاملات تقسيط لسداد المبالغ فالأفضل أن يتم إرسال رسالة توعوية.

حالات إيقاف معاش التقاعد

يذكر أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف صرف معاش التقاعد للمستفيدين كما يلي:

  • يوقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين- عامة – إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها عند وفاة صاحب المعاش، وبشرط أن يكون راتب الموظف معادلًا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدى إليه الفرق.
  • يوقف معاش الأم، إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لها إذا طلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت أو ترملت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
  • يوقف معاش كل من البنت-بنت الابن-الأخت إذ تزوجت اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج، كما يتم إعادة الاستحقاق إذا طلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت أو ترملت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.

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