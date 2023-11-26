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ضمن مسرحيات موسم الرياض

مسرحية قصة حياة أمي بعنوان جديد للضحك في بوليفارد سيتي

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
مسرحية قصة حياة أمي بعنوان جديد للضحك في بوليفارد سيتي
المواطن - فريق التحرير

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في عنوان جديد للضحك، تشهد منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض 2023، عروض المسرحية الكوميدية “قصة حياة أمي” التي تقام على خشبة المسرح العالمي حتى 28 نوفمبر الجاري.

تعليقات مرتجلة

وتتخلل العرض تعليقات مرتجلة من الممثلين يتم توجيهها إلى الجمهور، وسط أجواء مليئة بالمرح واللحظات الفكاهية المتنوعة، حيث يشارك في العرض المسرحي مجموعة من ألمع النجوم المصرية منهم: عمرو يوسف، وريم مصطفى، ومصطفى خاطر، ونسرين أمين، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، وإيمان السيد، ودنيا سامي، ومصطفى هريدي.

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قصة المسرحية

وتدور أحداث مسرحية “قصة حياة أمي” حول مجموعة من الأشقاء تفرقت بهم السبل، فعمل كل منهم في بلد مختلف عن الآخر، وبعد فشل محاولات الوالدين في لم شملهم تدبر شقيقتهم حيلة لتجمعهم من جديد، وتكشف التفاصيل ما قادت إليه الحيلة من أحداث وما انتهت إليه من نتائج.
وتأتي المسرحية التي تعرض في تمام الساعة 8:30 مساءً، ضمن مجموعة من المسرحيات العربية والخليجية التي تقام في موسم الرياض، وهي من إخراج محسن رزق.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.

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