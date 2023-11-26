مسلحون مجهولون احتجزوا ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عدن

كشف مسؤول دفاعي أمريكي، أن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط “سنترال بارك” في خليج عدن، اليوم الأحد. وتظهر بيانات (إل إس إي جي) أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة زودياك ماريتايم ليمتد المملوكة لإسرائيليين، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها في لندن.

اعتراض ناقلة نفط إسرائيلية

وأكد أن مسلحين مجهولي الهوية اعترضوا ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن، اليوم الأحد. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: “هناك مؤشرات إلى أن عددًا غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة “أم في سنترال بارك” في خليج عدن في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر”، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب”، وذلك بعد سلسلة حوادث مماثلة على طريق الشحن نفسه.

يأتي هذا الحادث بعد احتجاز الحوثيين اليمنيين سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي. وهددت جماعة الحوثي باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية.

احتجاز سفينة إسرائيلية ثانية

وكانت جماعة الحوثي اليمنية نشرت قبل أسبوع، مقطعًا مصورًا يظهر استخدام طائرة هليكوبتر في السيطرة على سفينة في البحر الأحمر.

وكانت الجماعة قد قالت: إنها اقتادت سفينة إسرائيلية أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى الساحل، وأكدت أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون أهدافًا مشروعة لها.

استهداف السفن الإسرائيلية

وكان المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أكد أن عمليات الحوثيين تستهدف السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السفينة هاجمها الحوثيون، مشيرًا إلى أنها كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية وليس على متنها أي إسرائيليين.

وكان مسؤول عسكري أمريكي كشف، أمس السبت، أن سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم في المحيط الهندي الجمعة بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية الصنع أن ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر الماضي، أطلق الحوثيون سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات من اليمن نحو جنوب إسرائيل.

وتأتي التقارير عن الاعتداء بعد نحو أسبوع من إعلان الحوثيين في اليمن، احتجازهم سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.