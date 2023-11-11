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بالتزامن مع إطلاق وزير الصحة مبادرة "امش 30"

مشاركات واسعة لفعّالية المشي في مختلف المناطق

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
مشاركات واسعة لفعّالية المشي في مختلف المناطق
المواطن - الرياض

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حققت النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية “امش 30” لعام 2023م، مشاركات واسعة من المواطنين والمقيمين في مدن ومناطق المملكة كافة، تزامنًا مع إطلاق معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، المبادرة اليوم في المدينة الرقمية بمدينة الرياض، وذلك ضمن أكبر تجمع صحي رياضي على مستوى المملكة.

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فعالية المشي

وبدأت فعّالية المبادرة في منطقة تجمع الحضور بالمدينة الرقمية، واستقبال المشاركين والترحيب بهم، لتنطلق الفعّالية عند 4:30 وحتى 5:00 مساًء على المسار الدائري المخصص للمشي، وتخللتها مجموعة من الأنشطة المصاحبة، من بينها أخذ الصور التذكارية.

فيما شهدت مدن ومناطق المملكة كافة، فعّاليات ميدانية للمشي 30 دقيقة، في تفاعل لافت مع “امش 30″، ما يعطي مؤشرًا قويًا على نجاح المبادرة في التحفيز على ممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا، بما يُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، نحو بناء مجتمع حيوي، وتحقيق جودة حياة أفضل من خلال نمط صحي مُستدام، ورفع معدلات الصحة العامة بزيادة متوسط العمر للسكان، حيث حققت المملكة بالفعل ارتفاعاً في متوسط عمر الفرد وصل إلى 77.6.

 

مبادرة امش 30

وتهدف مبادرة “امش 30“، إلى ترسيخ سلوك المشي بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وقياس وعي المجتمع ومعرفة مستوياته المعرفية والرياضية في ممارسة المشي، إضافة إلى تسهيل رياضة المشي على المجتمع لـ30 دقيقة يوميًا، والتوعية والتثقيف بأهميته وفوائده الصحية، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة حوالي 35%، كما يقي من الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 58%.

يذكر أن وزارة الصحة بدأت مبادرة “امش 30” منذ عام 2019؛ وجاءت نسخة 2022 بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس، فيما بلغ عدد المشاركين في السنوات الماضية نحو 16 ألف مشارك من مختلف الشرائح العمرية في مختلف مناطق المملكة.

     

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