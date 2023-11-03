مشاركة عالمية في مهرجان الأوبرا الدولي بالرياض

شارك عدد من فناني الأوبرا العالميين في الأمسية الأولى من مهرجان الأوبرا الدولي في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة الموسيقى على مدى ثلاثة أيام في المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بالرياض.

معزوفات ووصلات أوبرالية

وشهدت الأمسية، مساء اليوم، معزوفات ووصلات أوبرالية شهيرة إلى جانب “معرض فرانكو زيفيريلي” الذي تجول بين جنباته الزوار، واطلعوا على الإرث المرتبط بمسيرة المخرج الإيطالي التي أثمرت بإسهامات مهمة في عالم الأوبرا.

وتسعى هيئة الموسيقى من خلال المهرجان، إلى تأسيس حدث سنوي دولي يحتفي بالأوبرا كشكل فني مهم يستهدف محبي الموسيقى، بالإضافة إلى إثراء الثقافة المحلية، والتعرف على الثقافات العالمية، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.