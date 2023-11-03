مشاركة عالمية في مهرجان الأوبرا الدولي بالرياض العقارات تقود أسهم أوروبا لأكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الشباب ضد الاتحاد فوائد الجيلي عديدة أهمها محاربة الإمساك نادي الاتحاد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام الشباب آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد موقع لبناني يخرس المزايدين على السعودية: لم تعطل مشاريعها وهي تحارب ولن تعطلها الآن رئيس وزراء إسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته غزة: الكابوس انتهى تأخر الاتحاد ضد الشباب بهدف في الشوط الأول
شارك عدد من فناني الأوبرا العالميين في الأمسية الأولى من مهرجان الأوبرا الدولي في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة الموسيقى على مدى ثلاثة أيام في المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بالرياض.
وشهدت الأمسية، مساء اليوم، معزوفات ووصلات أوبرالية شهيرة إلى جانب “معرض فرانكو زيفيريلي” الذي تجول بين جنباته الزوار، واطلعوا على الإرث المرتبط بمسيرة المخرج الإيطالي التي أثمرت بإسهامات مهمة في عالم الأوبرا.
وتسعى هيئة الموسيقى من خلال المهرجان، إلى تأسيس حدث سنوي دولي يحتفي بالأوبرا كشكل فني مهم يستهدف محبي الموسيقى، بالإضافة إلى إثراء الثقافة المحلية، والتعرف على الثقافات العالمية، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030.