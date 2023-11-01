مشاركون في المنتدى الدولي للأمن السيبراني من 120 دولة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تنطلق اليوم الأربعاء، النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بعنوان “رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني”.

مشاركة دولية واسعة

ويشارك في المنتدى، على مدى يومين نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من أكثر من 120 دولة.

فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني

ويحتضن المنتدى عدداً من المجموعات المعرفية المتخصصة التي تتناول أحدث قضايا الفضاء السيبراني في القطاعات الحيوية؛ منها ما يتعلق بسلاسل الإمداد، والمدن الذكية، ومستقبل الفضاء السيبراني، كما يشهد إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع ذات البعد الدولي، وتوقيع اتفاقيات، وسيخلص إلى رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني.

تفعيل الحوار المستمر

وتتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني تفعيل الحوار المستمر بين مختلف الشركاء، ودعم المشاريع ذات الصلة، لترسيخ مفهوم التعاون والشراكة الدولية الذي تجسده أهداف المؤسسة، والاستفادة من الفرص التي يزخر بها الأمن السيبراني لتحفيز التنمية ودفع عجلة الازدهار ورخاء الإنسان، وتعزيز موقع المملكة الرائد عالمياً في هذا القطاع الحيوي والواعد، لاسيما في ظل ممَّا حقّقته التجربة السعودية إقليمياً وعالمياً من مكتسبات؛ حتى باتت أنموذجاً ناجحاً ورائداً يُعترف به دولياً.