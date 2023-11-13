مشاهد جوية لضباب كثيف يغطي جبال الحشر في الداير تام التنموية توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الجزيرة بـ 15 مليون ريال أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق تحذيرات عاجلة في أوروبا من العاصفة ديبي أهم دواء في العالم يعالج السمنة ويقلل الوفيات بأمراض القلب 12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء ليفاندوفسكي يُنهي أسوأ سلسلة منذ 2011 حقيقية سماع تطبيقات الهاتف للأصوات وإظهار ما يتحدث به المستخدمون الانتقادات تحاصر محمد الكويكبي ووكيله
وثق مقطع فيديو مشاهد جوية لضباب كثيف يغطي جبال الحشر في محافظة الداير بمنطقة جازان صباح اليوم الاثنين.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير،الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.
مشاهد جوية لضباب كثيف يغطي جبال #الحشر في محافظة #الداير بمنطقة #جازان
عبر:@3limohm pic.twitter.com/DyhmZZ7jF3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 12, 2023
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.