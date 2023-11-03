Icon

سجل إيجابي لـ كويلار ضد الاتحاد Icon أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات الديزل Icon أسعار النفط تسجل 86.91 دولار للبرميل في العقود الآجلة Icon الهلال يتألق ضد الفتح في الأحساء Icon مشاهد روحانية من المسجد الحرام في يوم الجمعة Icon التأمينات : إيقاف الخدمات لا يؤثر على تسجيل المشترك Icon التشكيل المتوقع لقمة الشباب والاتحاد Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم تسجل 239.44 ريال لعيار 24 Icon تدشين صالة التأشيرات السياحية في جوازات مطار الملك عبدالعزيز Icon موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط منظومة متكاملة من الخدمات

مشاهد روحانية من المسجد الحرام في يوم الجمعة

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
مشاهد روحانية من المسجد الحرام في يوم الجمعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تهفو القلوب لزيارة المسجد الحرام، ويسعى المسلمون من كل حدب وصوب إلى الزيارة والعمرة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة تتزايد الأعداد التي تفد إلى بيت الله الحرام، تتلمس الأجر والثواب في خير يوم طلعت فيه الشمس.

امتلاء المسجد الحرام

وقد امتلأ صحن الطواف بالمعتمرين من داخل المملكة وخارجها الذين قدموا لأداء شعائرهم ونسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تسهل على قاصدي الحرمين الشريفين أداء العبادة في أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة والخشوع.

قد يهمّك أيضاً
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

لقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا

لقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا

خطط ميدانية

وفي وقت سابق أكدت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام للقاصدين لأداء صلاة الجمعة، وسط خطط تشغيلية نوعية تراعي كثافة الحشود ومواطن الخدمات التي تقدمها الإدارات الميدانية والإدارية بالمسجد وساحاته ومرافقه الخارجية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس...

آخر الاخبار
بسبب النيران الصديقة .. جماهير المنتخب السعودي تنتقد عبدالإله العمري
الرياضة

بسبب النيران الصديقة .. جماهير المنتخب السعودي...

الرياضة
ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال
الرياضة

ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ...

الرياضة
وظائف شاغرة في شركة المدفوعات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة المدفوعات السعودية

وظائف
طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء
السعودية اليوم

طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد...

السعودية اليوم
3 % فقط من الطلاب نجحوا في امتحان القبول بجامعة إثيوبية
غرائب

3 % فقط من الطلاب نجحوا في...

غرائب
الرائد يسعى لاستعادة توازنه ضد الفتح
الرياضة

الرائد يسعى لاستعادة توازنه ضد الفتح

الرياضة
جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.. يستوحي هويته من جبل طويق
السعودية اليوم

جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023...

السعودية اليوم