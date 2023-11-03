مشاهد روحانية من المسجد الحرام في يوم الجمعة

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تهفو القلوب لزيارة المسجد الحرام، ويسعى المسلمون من كل حدب وصوب إلى الزيارة والعمرة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة تتزايد الأعداد التي تفد إلى بيت الله الحرام، تتلمس الأجر والثواب في خير يوم طلعت فيه الشمس.
وقد امتلأ صحن الطواف بالمعتمرين من داخل المملكة وخارجها الذين قدموا لأداء شعائرهم ونسكهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تسهل على قاصدي الحرمين الشريفين أداء العبادة في أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة والخشوع.
وفي وقت سابق أكدت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام للقاصدين لأداء صلاة الجمعة، وسط خطط تشغيلية نوعية تراعي كثافة الحشود ومواطن الخدمات التي تقدمها الإدارات الميدانية والإدارية بالمسجد وساحاته ومرافقه الخارجية.
فيديو | الجمعة سكينة ومغفرة..
امتلاء صحن الطواف وسط منظومة متكاملة من الخدمات #الإخبارية pic.twitter.com/k4zzcWrUBi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2023