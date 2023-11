مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية

اضطرت السلطات الأمريكية إلى إجلاء حوالي 4000 من سكان جنوب كاليفورنيا من منازلهم هذا الأسبوع، بعدما هددت حرائق الغابات باجتياح منازلهم.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت: إن ما يسمى بحرائق الغابات يحرق ما يزيد قليلًا عن 1200 فدان في مقاطعة ريفرسايد حتى أمس الثلاثاء.

واندلع الحريق جنوب شرق لوس أنجلوس في مقاطعة ريفرسايد، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.4 مليون نسمة، وفقًا لمكتب الإحصاء.

Thousands of Southern California residents had to evacuate their homes due to a wildfire fueled by strong winds. https://t.co/xRubgCh4Fr pic.twitter.com/tcgbtJZ9fv

— USA TODAY (@USATODAY) November 1, 2023