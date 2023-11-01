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احتواء الحريق بنسبة 10%

مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اضطرت السلطات الأمريكية إلى إجلاء حوالي 4000 من سكان جنوب كاليفورنيا من منازلهم هذا الأسبوع، بعدما هددت حرائق الغابات باجتياح منازلهم.

حرائق مروعة تجتاح كاليفورنيا

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت: إن ما يسمى بحرائق الغابات يحرق ما يزيد قليلًا عن 1200 فدان في مقاطعة ريفرسايد حتى أمس الثلاثاء.

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واندلع الحريق جنوب شرق لوس أنجلوس في مقاطعة ريفرسايد، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2.4 مليون نسمة، وفقًا لمكتب الإحصاء.

رياح قوية تسبب إجلاء السكان

تضاعف حجم حريق الغابات تقريبًا من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بفعل رياح سانتا آنا، وتحدث هذه الظاهرة الموسمية عندما يهب هواء الصحراء الجاف باتجاه المحيط، مما يخلق خطر نشوب حريق في جنوب كاليفورنيا، بالإضافة إلى أن نحو 1220 منزلًا و4270 مواطنًا يخضعون لأوامر إخلاء إلزامية، بينما يخضع 1136 منزلًا آخر و3976 ساكنًا لتحذيرات الإخلاء.

وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أنه تم احتواء الحريق بنسبة 10% حتى مساء الثلاثاء، بعد أن أخمدت الطواقم الحريق على الأرض وأسقطت الطائرات مادة مثبطة ذات لون فوشيا.

إجلاء الآلاف من مساكنهم

قالت سلطات الإطفاء: إن حريق غابات أججته رياح سانتا آنا التي اجتاحت الأراضي الريفية جنوب شرق لوس أنجلوس، مما أجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في سان دييغو، التي تغطي مدينة أغوانجا، تحذيرًا من الرياح حتى الساعة الثامنة مساءً. ومن المتوقع هبوب رياح تبلغ سرعتها 50 ميلًا في الساعة تُعرف برياح سانتا آنا. وقالت الهيئة: إن الرياح الشمالية الشرقية تهب بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 ميلًا في الساعة.

موعد انتهاء العاصفة القوية

وقالت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية: إنه من المتوقع أن تهدأ هذه الرياح بحلول اليوم الأربعاء.

يذكر أن أنه في عام 2016 اندلع حريق غابات أدى إلى حرق آلاف الأفدنة من الغابات الوطنية، نتج عنه دفع شركة جنوب كاليفورنيا إديسون، وشركات أخرى 22 مليون دولار لتسوية مزاعم الحكومة الأمريكية بأنها تسببت في حريق الغابات، لتغطية الأضرار الناجمة، بالإضافة إلى تكاليف مكافحة الحريق الذي اندلع بسبب سقوط خط كهرباء إديسون.

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